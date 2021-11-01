Родители жены Шаляпина могут отобрать его квартиры в Москве

Канадская миллионерша Татьяна Дэвис оформила на Прохора Шаляпина объекты недвижимости в России. Теперь шоумен является владельцем дорогостоящей недвижимости, однако есть риск, что родственники бизнесвумен отберут у него столичное жильё.

Прохор Шаляпин объяснил, что не собирается бороться за наследство покойной супруги. Выяснилось, что Татьяна Дэвис одарила мужа по-королевски, оформив на него несколько квартир.

О любимом муже предпринимательница позаботилась ещё до того, как их брак был официально оформлен. Стоимость квартир оценивается в 70 миллионов рублей. Шаляпин отметил, что не намерен уступать никому свою недвижимость.

Звёздный юрист Александр Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, могут ли у Прохора возникнуть проблемы с подаренной недвижимостью. По российским законам родители Татьяны Дэвис не могут претендовать на квартиры, оформленные на Шаляпина, однако, согласно законодательству Канады, такой расклад не исключён.

"По закону РФ никаких прав у наследников Татьяны на эти объекты не возникает. По законам Канады, если докажут, что платёж был напрямую с её счета и целью было приобретение для совместного проживания, то могут претендовать, но я бы в этом случае советовал Прохору подавать на наследство в Канаде и США (недвижимость, счета, акции, страховые выплаты и т. д.), а там имущество на гораздо большую сумму", — объяснил Александр Бенхин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.