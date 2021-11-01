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Шаляпин заговорил о наследстве покойной жены

Шоу-бизнес

Выяснилось, что жена-миллионерша Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис незадолго до своей кончины оформила недвижимость на молодого супруга. Российский шоумен оказался владельцем шикарных квартир.

Шаляпин заговорил о наследстве покойной жены

После смерти Татьяны Дэвис мать Шаляпина отмечала, что её сын намерен отдать наследство родителям жены.

Сам Прохор, как выяснилось, настроен иначе. Певец отметил, что не намерен возвращать четыре квартиры Татьяны Дэвис, которые та купила до того, как заболела коронавирусной инфекцией. Приобретённое жильё женщина оформила на супруга.

Светская львица Лена Ленина в беседе с Шаляпиным в Instagram посоветовала шоумену оставить себе всю недвижимость.

Ленина уверена, что таким образом канадская бизнесвумен хотела сделать мужу подарок.

"Не собираюсь никому ничего возвращать", — объяснил Шаляпин.

Певец объяснил, что никто из родственников его умершей жены не связывался с ним по вопросам недвижимости.

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Прохор Шаляпин женился в Америке на миллионерше из Канады Татьяне Дэвис
Автор: Елена Былкина
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