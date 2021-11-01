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Спиртное можно продавать только людям с дипломом, заявила Собчак

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что алкоголь и лёгкие наркотики нужно сделать доступными для людей с высшим образованием. По мнению телеведущей, как себя ведёт выпивший человек, зависит от интеллекта.

Спиртное можно продавать только людям с дипломом, заявила Собчак

"Нужно ввести закон, что алкоголь, наркотики и любые подобные вещи нужно продавать людям только с высшим образованием. Потому что то или иное средство, попадающее в организм человека, связано ещё с человеческим материалом", — заявила телеведущая в эфире ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики".

Как отметила Собчак, "было дело", и она увлекалась алкоголем, чего не скрывает. Но по мнению звезды, непонятно, как можно "упиваться" до невменяемого состояния. Собчак также отметила, что была "за легалайз" лёгких наркотиков.

Ранее Ксения Собчак высказалась о пропаганде "нетрадиционных сексуальных отношений" на музыкальной премии "МУЗ-ТВ". Как отметила светская львица, её возмутило, что нельзя ходить в женских платьях, даже если это сценический образ для шоу. Телеведущая назвала назвала эти нападки на шоу-бизнес политической стратегией.

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Шоу Иды Галич ЕСТЬ ВОПРОСИКИ - Ксения Собчак. Про лихие нулевые, материнство и свадьбу Моргенштерна.
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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