Спиртное можно продавать только людям с дипломом, заявила Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что алкоголь и лёгкие наркотики нужно сделать доступными для людей с высшим образованием. По мнению телеведущей, как себя ведёт выпивший человек, зависит от интеллекта.

"Нужно ввести закон, что алкоголь, наркотики и любые подобные вещи нужно продавать людям только с высшим образованием. Потому что то или иное средство, попадающее в организм человека, связано ещё с человеческим материалом", — заявила телеведущая в эфире ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики".

Как отметила Собчак, "было дело", и она увлекалась алкоголем, чего не скрывает. Но по мнению звезды, непонятно, как можно "упиваться" до невменяемого состояния. Собчак также отметила, что была "за легалайз" лёгких наркотиков.

Ранее Ксения Собчак высказалась о пропаганде "нетрадиционных сексуальных отношений" на музыкальной премии "МУЗ-ТВ". Как отметила светская львица, её возмутило, что нельзя ходить в женских платьях, даже если это сценический образ для шоу. Телеведущая назвала назвала эти нападки на шоу-бизнес политической стратегией.

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