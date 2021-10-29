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Собчак закатила истерику Богомолову: "Сама в ужасе"

Шоу-бизнес

Собчак рассказала, что по-настоящему испугалась за отношения с Богомоловым. В семье журналистки и режиссёра кипят нешуточные страсти.

Собчак закатила истерику Богомолову: "Сама в ужасе"

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились в 2019 году. "Блондинка в шоколаде" предпочитает хранить в тайне всё, что происходит в её семье.

Журналистка ведёт себя как мудрая женщина, не вынося сор из избы. Ксении Собчак почти удалось убедить всех, что её брак идеален, однако она призналась, что у них с Богомоловым не всё гладко.

Злопыхатели по очереди делают прогнозы о скором разводе Собчак с режиссёром. После её рассказа подобные разговоры могут возобновиться с новой силой.

Собчак дала интервью Иде Галич. Она поведала, что позволяет себе кричать на супруга, хотя и винит себя в этом.

"Один раз было. Я наорала так, как никогда себя не вела. Причём это было по телефону. В какой-то момент меня прорвало. Я сама была в ужасе. Я по делу накричала, но мне потом было стыдно. Я сама испугалась тогда", — объяснила Собчак.

При этом светская львица отметила, что считает мужа умнее и образованнее себя. Ксения уверила, что уважает избранника и в семейной жизни пытается уступать ему.

Ранее экс-продюсер "Дома-2" Валерий Комиссаров предрёк неизбежное расставание Собчак с Богомоловым.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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