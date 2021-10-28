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Зеленский поручил СНБО и СБУ "закрутить гайки" российским гастролёрам

Шоу-бизнес

Электронная петиция, созданная украинским продюсером и телеведущим Игорем Кондратюком, с требованием полностью запретить концерты российских артистов на Украине набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.

Зеленский поручил СНБО и СБУ "закрутить гайки" российским гастролёрам
  • По мнению автора петиции, исключения в выступлениях в Украине должны быть лишь для тех российских деятелей, которые публично выступили против "российской агрессии", например, писателя Виктора Шендеровича, актрисы Лии Ахеджаковой, музыканта Андрея Макаревича:

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, которые работают в сфере развлечений не несут никакой культуры. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром", — аргументировал свою позицию шоумен.

Зеленский вникать не захотел

Президент Владимир Зеленский перенаправил электронную петицию в Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Службу безопасности Украины (СБУ).

Глава государства сообщил, что "попросил их проработать внесенные предложения и вопросы по совершенствованию системы организации концертов артистов из РФ".

Зеленский также напомнил, что на Украине действуют серьёзные ограничения на выступления российских исполнителей:

  • с 2015 года министерство культуры и информационной политики совместно с СНБО и СБУ ведёт "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".
  • По состоянию на 27 октября в него внесены 228 фамилий.
  • Фигурантам списка запрещено выступать на Украине.
  • Все другие российские артисты, согласно закону "О гастрольных мероприятиях на Украине", должны согласовывать свои выступления со Службой безопасности. За нарушение требований закона предусмотрена ответственность. Переадресовывая петицию, Зеленский поручил правительству, СНБО и СБУ проработать вопрос ужесточения такой ответственности.

Напомним, на Украине регулярно возникают скандалы вокруг концертов музыкантов и актеров из России. Обычно, поводом для отмены выступлений становится посещение Крыма, но в этом году выступление рэпера Моргенштерна отменили из-за пропаганду "культа насилия и жестокости".

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Автор: Ольга Лебедева
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