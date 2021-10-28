Электронная петиция, созданная украинским продюсером и телеведущим Игорем Кондратюком, с требованием полностью запретить концерты российских артистов на Украине набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.
"Я уверен, что граждане страны-агрессора, которые работают в сфере развлечений не несут никакой культуры. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром", — аргументировал свою позицию шоумен.
Президент Владимир Зеленский перенаправил электронную петицию в Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Службу безопасности Украины (СБУ).
Глава государства сообщил, что "попросил их проработать внесенные предложения и вопросы по совершенствованию системы организации концертов артистов из РФ".
Зеленский также напомнил, что на Украине действуют серьёзные ограничения на выступления российских исполнителей:
Напомним, на Украине регулярно возникают скандалы вокруг концертов музыкантов и актеров из России. Обычно, поводом для отмены выступлений становится посещение Крыма, но в этом году выступление рэпера Моргенштерна отменили из-за пропаганду "культа насилия и жестокости".
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