Зеленский поручил СНБО и СБУ "закрутить гайки" российским гастролёрам

Электронная петиция, созданная украинским продюсером и телеведущим Игорем Кондратюком, с требованием полностью запретить концерты российских артистов на Украине набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.

По мнению автора петиции, исключения в выступлениях в Украине должны быть лишь для тех российских деятелей, которые публично выступили против "российской агрессии", например, писателя Виктора Шендеровича, актрисы Лии Ахеджаковой, музыканта Андрея Макаревича:

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, которые работают в сфере развлечений не несут никакой культуры. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром", — аргументировал свою позицию шоумен.

Зеленский вникать не захотел

Президент Владимир Зеленский перенаправил электронную петицию в Кабинет министров, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Службу безопасности Украины (СБУ).

Глава государства сообщил, что "попросил их проработать внесенные предложения и вопросы по совершенствованию системы организации концертов артистов из РФ".

Зеленский также напомнил, что на Украине действуют серьёзные ограничения на выступления российских исполнителей:

с 2015 года министерство культуры и информационной политики совместно с СНБО и СБУ ведёт "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

По состоянию на 27 октября в него внесены 228 фамилий.

Фигурантам списка запрещено выступать на Украине.

Все другие российские артисты, согласно закону "О гастрольных мероприятиях на Украине", должны согласовывать свои выступления со Службой безопасности. За нарушение требований закона предусмотрена ответственность. Переадресовывая петицию, Зеленский поручил правительству, СНБО и СБУ проработать вопрос ужесточения такой ответственности.

Напомним, на Украине регулярно возникают скандалы вокруг концертов музыкантов и актеров из России. Обычно, поводом для отмены выступлений становится посещение Крыма, но в этом году выступление рэпера Моргенштерна отменили из-за пропаганду "культа насилия и жестокости".