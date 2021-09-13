На Украине запретили гастроли Моргенштерна

Рэпер Моргенштерн не сможет гастролировать по Украине, потому что СБУ запретила ему проводить концерты в стране. В "чёрном списке" Службы безопасности Украины указаны обе фамилии музыканта.

Когда артист давал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, то сказал, что в списке СБУ значится его отцовская фамилия — Валеев, однако он уже давно носит фамилию матери — Моргенштерн. Ранее рэпер подал в суд на Службу безопасности Украины из-за внесения его в "чёрный список". В ведомстве ответили, что готовы судиться.

В апреле 2021 года СБУ объявила Алишера Валеева (Моргенштерна) угрозой нацбезопасности Украины. Причем в рекомендациях СБУ указаны обе фамилии музыканта.

Поводом для внесения артиста в "чёрный список" стали итоги лингвистической экспертизы. Украинские лингвокриминалисты проанализировали песни Моргенштерн и выяснили, что он пропагандирует в своем творчестве "культ насилия и жестокости", а также употребление наркотиков.

"Это создаёт предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", — сообщил пресс-секретарь СБУ.

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