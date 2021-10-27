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Комиссаров объявил о неизбежном расставании Собчак и Богомолова

Шоу-бизнес

Продюсер телевизионных проектов "Моя семья" и "Дом-2" Валерий Комиссаров объяснил, почему брак Ксении Собчак с Константином Богомоловым обречён.

Комиссаров объявил о неизбежном расставании Собчак и Богомолова

В создателе реалити-шоу "Дом-2" открылась способность предсказывать будущее. Валерий Комиссаров предвидит неминуемый крах звёздного союза.

"Ксения Собчак точно разведётся. Вот увидите. Потому что у них такая печать. Я это вижу", — цитирует Валерия Комиссарова Teleprogramma.pro.

Продюсер при этом заверил, что желает Ксении благополучия.

"Я хочу, чтобы она никогда не развелась. И умерла в один день с Константином Богомоловым. Нарожала ему тысячу детей. Чтобы она была счастлива с ним, и они состарились вместе. Но этого не будет. Они разведутся. Хочу, чтобы она жила вечно. Не хочу, чтобы это восприняли как карканье, но вот увидите — Собчак и Богомолов разведутся", — выразил своё мнение Комиссаров.

Многие предрекают развод Собчак. Такие прогнозы делать проще всего, так как звёздные браки, как показывает практика, недолговечны.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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