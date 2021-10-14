"Последние подонки": муж Собчак о ДТП в Сочи

Муж светской львицы Ксении Собчак, театральный режиссёр Константин Богомолов заявил, что историю со смертельным ДТП используют "чтобы свести счёты" с его женой. По мнению Богомолова, это делают "последние подонки".

"Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счёты и прочитать нотацию", — написал супруг телеведущей в своём Instagram-аккаунте.

По словам Богомолова, трагедия случилась и уже ничего "не прибавить, не убавить". Супруг Собчак уточнил, что рассуждать на эту тему "бессмысленно".

Смертельное ДТП с машиной, в которой ехала телеведущая, случилось по дороге из Адлера в Красную поляну. Лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген". В аварии погибли два человека. Позже сама Собчак рассказала о травмах, полученных в результате трагедии, и о том, что на неё пытаются примерить роль "нового Ефремова".

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