Ургант высказался о получении российского гражданства Орейро

Иван Ургант в гордостью напомнил, что о своей мечте стать гражданкой России уругвайская актриса рассказала именно в шоу "Вечерний Ургант".

Телеведущий поупражнялся в остроумии, комментируя новость о получении гражданства Российской Федерации Наталией Орейро и её сыном.

Шоумен вспомнил тот момент, когда звезда "Дикого ангела", сидя в кресле напротив него, впервые заявила о своем стремлении пополнить ряды российских граждан.

Приказ о предоставлении гражданства Наталье Орейро подписал Владимир Путин. На основе этого факта Ургант сделал заключение, что глава государства смотрит выпуски шоу "Вечерний Ургант".

"Здравствуйте, Владимир Владимирович", — передал привет президенту РФ Дмитрий Хрусталёв. "Если бы он не смотрел, я ни дня бы не вёл эту передачу", — признался Иван Ургант.

Шоумен перевёл слова песни из "Дикого ангела": "Меняю боль на свободу".

"Наталья, добро пожаловать в свободу!" — с пафосом произнёс Ургант.

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