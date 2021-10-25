Путин сделал Наталью Орейро российской гражданкой

Звезда "Дикого ангела" Наталья Орейро получила российское гражданство. Российский паспорт у латиноамериканской актрисы появится благодаря особому распоряжению Владимира Путина.

Как сообщает ТАСС, знаменитость из южной Америки Наталья Орейро стала гражданкой РФ.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Звезда сериалов, которые были показаны в нашей стране в начале 2000 годов, очень любит Россию. Актриса и певица с русским именем Наталья нередко участвует в творческих российских проектах, учит русский язык и даже примеривает на себя русскую национальную одежду.

Наталья Орейро сама попросила предоставить ей гражданство РФ.

"А что? Мне бы хотелось иметь российское гражданство! Дайте два! То есть пусть будет два! По закону, правда, придется прожить в России подряд шесть месяцев, я узнавала. Но и в этом нет особой проблемы: страна настолько большая, что полугода на исследование всех ее уголков точно не хватит", — заявляла ранее Орейро.

Её просьба была услышана. Гражданство Российской Федерации получила не только звезда сериалов, но и её наследник.

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