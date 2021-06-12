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По типу повойника: эксперт по русскому старинному костюму о наряде Орейро

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро в День России обратилась к российским поклонникам на русском языке. Голову уругвайской актрисы украшал головной убор, напоминающий часть русского народного костюма.

Наталья Орейро
Наталья Орейро

Русская аудитория очень любит Наталью Орейро. Актриса отвечает российской публике взаимностью.

В День России Наталья решила поздравить русскоязычных фанатов, записав видеообращение на русском языке. При этом Орейро попыталась примерить на себя образ настоящей русской женщины.

"Россия для меня тоже родина. Я вас люблю", — сказала актриса и послала русским поклонникам воздушный поцелуй.

Головной убор актрисы привлёк внимание Ксении Собчак.

"Наталия Орейро поздравила жителей России с Днём России. Пытаюсь понять, какой у неё кокошник… Каргопольский что ли? — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Художник-реставратор, собирательница старинного русского костюма 19 — начала 20 веков Марина Попова объяснила в беседе с Pravda. Ru, какой головной убор использовала Орейро, пытаясь стать похожей на "красну девицу". 

"Это головной убор по типу повойника. Это мягкая шапочка с донцем округлой формы. Сверху повойник обвязывался сложенным по диагонали платком, Такой головной убор бытовал и на севере и на юге России. В зависимости от благосостояния повойник мог быть и свадебным. Донце в этом случае должно быть с богатой золотной вышивкой или хотя бы из дорогой ткани", — объяснила Марина Попова.

Если бы Наталья Орейро до конца пыталась следовать русской традиции, то на повойник повязала бы ещё и платок, однако, по словам эксперта, этот головной убор и без платка смотрится вполне приемлемо. 

"Это головной убор современный, стилизованный под традицию. В таком виде он имеет приличный завершённый вид. В этой современной интерпретации не нужен никакой платок", — отметила собирательница старинного русского костюма.

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Автор: Елена Былкина
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