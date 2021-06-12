По типу повойника: эксперт по русскому старинному костюму о наряде Орейро

Звезда сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро в День России обратилась к российским поклонникам на русском языке. Голову уругвайской актрисы украшал головной убор, напоминающий часть русского народного костюма.

Наталья Орейро

Русская аудитория очень любит Наталью Орейро. Актриса отвечает российской публике взаимностью.

В День России Наталья решила поздравить русскоязычных фанатов, записав видеообращение на русском языке. При этом Орейро попыталась примерить на себя образ настоящей русской женщины.

"Россия для меня тоже родина. Я вас люблю", — сказала актриса и послала русским поклонникам воздушный поцелуй.

Головной убор актрисы привлёк внимание Ксении Собчак.

"Наталия Орейро поздравила жителей России с Днём России. Пытаюсь понять, какой у неё кокошник… Каргопольский что ли? — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Художник-реставратор, собирательница старинного русского костюма 19 — начала 20 веков Марина Попова объяснила в беседе с Pravda. Ru, какой головной убор использовала Орейро, пытаясь стать похожей на "красну девицу".

"Это головной убор по типу повойника. Это мягкая шапочка с донцем округлой формы. Сверху повойник обвязывался сложенным по диагонали платком, Такой головной убор бытовал и на севере и на юге России. В зависимости от благосостояния повойник мог быть и свадебным. Донце в этом случае должно быть с богатой золотной вышивкой или хотя бы из дорогой ткани", — объяснила Марина Попова.

Если бы Наталья Орейро до конца пыталась следовать русской традиции, то на повойник повязала бы ещё и платок, однако, по словам эксперта, этот головной убор и без платка смотрится вполне приемлемо.

"Это головной убор современный, стилизованный под традицию. В таком виде он имеет приличный завершённый вид. В этой современной интерпретации не нужен никакой платок", — отметила собирательница старинного русского костюма.

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