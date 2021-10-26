Москвичка опознала в нищенке Светлану Светличную

Жительница столицы рассказала полицейским, что видела возле станции метро "Тургеневская" женщину, похожую на исчезнувшую артистку Светлану Светличную. По словам москвички, предполагаемая Светличная долго просила подаяние, а затем отправилась на станцию "Сретенский бульвар".

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в правоохранительные органы поступила информация о том, Светличная якобы занимается "нищенским ремеслом" у метро.

Полиция проверяет данное сообщение.

Появилась информация, что 22 октября Светличной вызывали скорую помощь на киностудию им. Горького. Там 81-летняя звезда советского кинематографа почувствовала недомогание, но ехать в больницу отказалась.

Знакомые Светличной скептически относятся к информации о пропаже актрисы. Молодой друг знаменитости артист Иван Николаев объяснял, что Светличная просто переехала, а менеджер советской кинодивы предположил, что она, возможно, заболела.

Родственники Светличной тревожатся гораздо сильнее, ведь актриса не выходит на связь уже несколько дней. Квартиры её пустуют.

Дело о пропаже звезды взял под личный контроль руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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