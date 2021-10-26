Публика опознала телеведущего Дмитрия Диброва только по его голосу. В седом постаревшем мужчине трудно было узнать звезду ТВ.
61-летний Дмитрий Дибров пришёл на мероприятие, на котором презентовали книгу звезды КВН и Comedy Woman Елены Борщёвой.
— Что Вы говорите? Читать эту книгу или не читать? — поинтересовался у знаменитости журналист.
— Более того, делать заметки на полях, как Ильич, — ответил Дмитрий Дибров, держа в руках литературное творение комедийной актрисы.
Елене Борщёвой польстила такая оценка маститого телеведущего.
"Лучшая реклама моей книги от Дмитрия Диброва! "делать заметки на полях, как Ильич!" Кстати, в книге 20 упражнений на развитие чувства юмора и тренировку нестандартного мышления!" — пишет под видео артистка.
Подписчики Борщёвой обратили внимание на то, как постарел Дмитрий Дибров. Переживший инсульт телеведущий перестал красить волосы и показал благородную седину.
"Какой он старый, капетссс";
"Постарел…", — констатировали фолловеры.
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