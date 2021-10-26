Публика опознала телеведущего Дмитрия Диброва только по его голосу. В седом постаревшем мужчине трудно было узнать звезду ТВ.

61-летний Дмитрий Дибров пришёл на мероприятие, на котором презентовали книгу звезды КВН и Comedy Woman Елены Борщёвой.

— Что Вы говорите? Читать эту книгу или не читать? — поинтересовался у знаменитости журналист.

— Более того, делать заметки на полях, как Ильич, — ответил Дмитрий Дибров, держа в руках литературное творение комедийной актрисы.