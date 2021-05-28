Супруга Диброва организовала обнажённую семейную фотосессию

Жена ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрия Диброва Полина разместила в Instagram смелые снимки.

Дмитрий Дибров с женой Полиной

Публикация высокохудожественной фотосессии была посвящена дню рождения младшего наследника пары — сына Ильи. Вчера мальчику исполнилось шесть лет.

В супружеском союзе Дибровых также подрастают сыновья — одиннадцатилетний Александр и семилетний Фёдор.

На фотографии Полина запечатлена топлес. Женщина трогательно прижимает к груди сына, рядом стоит другой полуобнажённый малыш. Из одежды на Полине — только цветастая юбка.

Оказалось, что снимки были сделаны ещё шесть лет назад и только теперь Полина поделилась с подписчиками необычным контентом.

Полина Диброва

"Притаилась, жду. Скоро Илюшка на свет появится. Сегодня особенный день… А завтра Илюшке 6", — написала Полина под фотографией.

Фолловеры оценили снимок, передающий счастье материнства супруги Дмитрия Диброва.

"Полина, дорогая! С тебя, красавица, Мадонну бы писать! С каждым из чудесных мальчиков", — комментируют кадр подписчики многодетной матери.

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