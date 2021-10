Ольга Бузова признавалась, что хочет исполнить гимн России. Пока звезда "Дома-2" решила исполнить другую знаковую для нашей страны песню. Она спела "Катюшу" на церемонии открытия Чемпионата мира по боксу 2021 среди мужчин в Сербии.

Ольгу Бузову часто ругают за низкопробный песенный репертуар. Знаменитость же жаждет прикоснуться к нетленному песенному наследию.

Поющая ведущая поддержала спортсменов на чемпионате, исполнив для них одну из лучших песен военных лет о любви простой девушки к солдату, сражающемуся за Родину.

Свое выступление звезда транслировала в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте.

"Вы все знаете как я люблю бокс и всегда рассказываю вам как важно заниматься спортом. Сегодня исполнила две прекрасные песни. Первая была — нашa легендарная, всенародно любимая "Катюша”, а вторая моя, уже культовая "Not enough for me”", — написала Ольга под видео.