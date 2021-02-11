У экс-ведущей "Дома-2" внезапно проснулись патриотические чувства.

Ольга Бузова поделилась с подписчиками своей заветной мечтой.

Оказывается, звёзду ТВ и Instagram влекут высокие порывы, продиктованные огромной любовью к Родине.

"Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно, Чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине", — призналась Ольга в своём микроблоге.