У экс-ведущей "Дома-2" внезапно проснулись патриотические чувства.
Ольга Бузова поделилась с подписчиками своей заветной мечтой.
Оказывается, звёзду ТВ и Instagram влекут высокие порывы, продиктованные огромной любовью к Родине.
"Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно, Чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине", — призналась Ольга в своём микроблоге.
Поклонники Ольги Бузовой предостерегли её от такого опрометчивого шага.
"Оля, не надо!",— увещевали фанаты поющей ведущей.
"Боже, храни Россию от исполнения таких желаний", — прокомментировали пост Бузовой чересчур впечатлительные фолловеры.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.