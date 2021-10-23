Агент Гаркалина назвала бредом новость о сепсисе и полном поражении лёгких

Представитель российского артиста, звезды фильма "Ширли-Мырли" Валерия Гаркалина, который болен коронавирусом, прокомментировала сообщения о сепсисе и почти полном поражением лёгких.

Агент Гаркалина Наталья Теплова заявила, что ничего не знает о критическом состоянии артиста. По словам его представителя, неизвестно, какие источники рассказали СМИ ложные данные о переливании крови из-за сепсиса и практически полном поражении лёгких.

"Ни дочери его (Гаркалина. — Прим. Ред.), ни мне ничего подобного не сообщали", — подчеркнула Теплова, слова которой приводит "Звезда".

Ранее журналисты сообщали, что врачи в реанимации зафиксировали у Гаркалина сепсис и тромбоз вен на ногах. Также поступала информация о критическом состоянии актёра, серьёзном поражении лёгких из-за COVID-19.

Известно, что Гаркалин попал в больницу в Коммунарке второго октября. Осложнения развились из-за хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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