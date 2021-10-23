EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Украине перестала работать теплоэлектростанция из-за нехватки угля
Сочинцы отстояли дорогу, на которой власти изменили режим после ДТП с Собчак
Результаты переписи изменят качество жизни москвичей — Михаил Швыдкой
Литературный обозреватель "Эха Москвы" Майя Пешкова умерла из-за COVID-19
Подмосковный контролёр анализировала суточное видео, чтобы найти ребёнка
МВД объявило в розыск Савельева, передавшего Gulagu.net видео с пытками в тюрьме
Сенатор предостерёг НАТО об опасности Украины и её планах на войну с Россией
Эксперт призвал не искать символов в повреждении кремлёвской стены
В России установили максимальную суточную заболеваемость COVID-19

Агент Гаркалина назвала бредом новость о сепсисе и полном поражении лёгких

Шоу-бизнес

Представитель российского артиста, звезды фильма "Ширли-Мырли" Валерия Гаркалина, который болен коронавирусом, прокомментировала сообщения о сепсисе и почти полном поражением лёгких.

Агент Гаркалина назвала бредом новость о сепсисе и полном поражении лёгких

Агент Гаркалина Наталья Теплова заявила, что ничего не знает о критическом состоянии артиста. По словам его представителя, неизвестно, какие источники рассказали СМИ ложные данные о переливании крови из-за сепсиса и практически полном поражении лёгких.

"Ни дочери его (Гаркалина. — Прим. Ред.), ни мне ничего подобного не сообщали", — подчеркнула Теплова, слова которой приводит "Звезда".

Ранее журналисты сообщали, что врачи в реанимации зафиксировали у Гаркалина сепсис и тромбоз вен на ногах. Также поступала информация о критическом состоянии актёра, серьёзном поражении лёгких из-за COVID-19.

Известно, что Гаркалин попал в больницу в Коммунарке второго октября. Осложнения развились из-за хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН: ЗАВИСИМОСТЬ, КОМА И ТЕАТР /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Последние материалы
Агент Гаркалина назвала бредом новость о сепсисе и полном поражении лёгких
Зачем разглядывать зубы дарёного коня: традиции и суеверия
Врачи заявили о критическом состоянии больного COVID-19 Валерия Гаркалина
О жертве педофилии режиссёра "Ералаша" рассказал его бывший актёр
Шойгу обвинил НАТО в стягивании сил к границам России и неготовности к диалогу
На Украине перестала работать теплоэлектростанция из-за нехватки угля
Сочинцы отстояли дорогу, на которой власти изменили режим после ДТП с Собчак
Больного COVID-19 Гаркалина подключили к ЭКМО из-за ухудшения состояния
Результаты переписи изменят качество жизни москвичей — Михаил Швыдкой
Литературный обозреватель "Эха Москвы" Майя Пешкова умерла из-за COVID-19
Популярное
Политика. Новости и аналитика
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"

Коммунальщики Украины оправдали низкое качество газа "смешиванием с российским" топливом.

На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Почему провалились переговоры России и Молдавии по газу
Экономика и бизнес
Почему провалились переговоры России и Молдавии по газу
Происшествия
Алек Болдуин убил оператора на съёмочной площадке
Здоровье
Возможен "беспощадный локдаун": без транспорта, с сухим законом
Ирина Шлионская Зачем разглядывать зубы дарёного коня: традиции и суеверия Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Ненайденные клады России: где искать сокровища? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Токаев будет поощрять русофобию? России пора брать пример с Китая Любовь Степушова
Здоровье и профилактика
Названы причины для получения пожизненного медотвода к вакцинации от COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Матвиенко поделилась "особыми" чувствами к Греции
Дружбе Польши и Литвы приходит конец
Новости Европы
Дружбе Польши и Литвы приходит конец
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников