Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой

Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.

Елена Степаненко тяжело переживала развод с Евгением Петросяном, однако теперь звезда эстрады справилась с негативными эмоциями.

В сети ходит фрагмент искромётного монолога Степаненко, под который тиктокеры снимают забавные видео.

Даже Ольга Бузова не удержалась и воспользовалась позитивной "формулой" артистки, сняв своё видео на тему расставания.

"Я думала, что он меня бросил, Посмотрела на себя в зеркало…. Нет, потерял! Потому что женщина не спирт! Разведённая слабее не становится!" — говорит в монологе юмористка.

Журналисты подстерегли Степаненко после концерта и задали ей интересующие вопросы.

— Елена Григорьевна, вы просто цветете сейчас! Довольны своим выступлением? — Спасибо большое. Да. Именно так — развод пошел мне на пользу! У меня все хорошо. — Скажите, что бы вы сейчас хотели пожелать разлучнице Брухуновой? — Ей — здоровья, счастья и радостных дней, — цитирует диалог со знаменитостью "Комсомольская правда".

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