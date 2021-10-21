Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.
Елена Степаненко тяжело переживала развод с Евгением Петросяном, однако теперь звезда эстрады справилась с негативными эмоциями.
В сети ходит фрагмент искромётного монолога Степаненко, под который тиктокеры снимают забавные видео.
Даже Ольга Бузова не удержалась и воспользовалась позитивной "формулой" артистки, сняв своё видео на тему расставания.
"Я думала, что он меня бросил, Посмотрела на себя в зеркало…. Нет, потерял! Потому что женщина не спирт! Разведённая слабее не становится!" — говорит в монологе юмористка.
Журналисты подстерегли Степаненко после концерта и задали ей интересующие вопросы.
— Елена Григорьевна, вы просто цветете сейчас! Довольны своим выступлением?
— Спасибо большое. Да. Именно так — развод пошел мне на пользу! У меня все хорошо.
— Скажите, что бы вы сейчас хотели пожелать разлучнице Брухуновой?
— Ей — здоровья, счастья и радостных дней, — цитирует диалог со знаменитостью "Комсомольская правда".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия).