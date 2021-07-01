Степаненко возобновила войну с Петросяном за имущество

Елену Степаненко не устроило решение суда, согласно которому недвижимость, накопления и предметы искусства поделили поровну между звёздными экс-супругами.

Артистка не оставляет Евгения Петросяна в покое. Она изначально предъявляла свои права на большую часть совместно нажитого имущества, однако суд не удовлетворил её требования.

Адвокат Евгения Вагановича ожидал, что Елена Григорьевна не остановится и продолжит свои притязания.

"То, что Степаненко будет обжаловать решение суда, я не сомневался. Изначально, Елена Григорьевна требовала чуть ли не 80% от совместно нажитого имущества", — рассказал адвокат Сергей Жорин в интервью "Пятому каналу".

Чувство реальности заставило артистку, по словам Жорина, обуздать свои аппетиты, но Степаненко, прожившая в браке с Евгением Вагановичем 33 года, по-прежнему убеждена, что она может добиться с помощью закона большего.

"Многократно уточняя свои исковые требования, чуть ли не на каждом заседании, Елена Григорьевна просила учитывать курсы валют, посуду, столовое какое-то серебро. Становилось понятно, что какое бы решение суда не было вынесено — оно ее не устроит. Ну что же, мы к этому готовы. Жалобу мы пока не получили. Когда получим — ознакомимся и подготовим позицию", — объяснил звёздный адвокат.

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