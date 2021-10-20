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Сергей Безруков слёг с COVID-19

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

У звезды "Бригады" Сергея Безрукова диагностировали коронавирусную инфекцию.

Сергей Безруков
Сергей Безруков, фото Instagram

Актёр опубликовал в Instagram-аккаунте пост с информацией о своей болезни. Тревожное известие он сопроводил фотографией с книгой в руках.

Народный артист России постарался рассказать о своём опасном недуге со свойственным ему позитивом.

"Дорогие мои! Ну… вот и я приболел, ковид", — написал Безруков в своём микроблоге.

Причину своей болезни актёр увидел в том, что в последнее время очень много работал.

"Сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… не переживайте, всё под контролем, переношу легко…" — поспешил успокоить подписчиков Сергей.

48-летний артист нашёл в болезни положительные стороны, объяснив, что собирается провести время с пользой.

"Но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… в данном случае перечитать. Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!!!! P. S. Спектакли перенесём на другие даты, не переживайте…Всё будет хорошо. Искренне ваш!" — написал Безруков.

Перечитывать артист собирается произведение Бориса Акунина "Приключения Эраста Фандорина".

Заболевшего Безрукова поспешили поддержать коллеги.

"Серёжа! Выздоравливай", — написал Александр Ревва.

"Пусть всё пройдёт легко и быстро! Береги жену и детей!" — обратилась к артисту Марина Зудина.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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