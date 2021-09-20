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Безруков как ребёнок обрадовался "Жигулям"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Сергей Безруков пришёл в неописуемый восторг от чуда отечественного автопрома.

Безруков как ребёнок обрадовался "Жигулям"

Звезда "Бригады" сел за руль старого советского автомобиля. Артист сразу же превратился в восторженного школяра, которого пустили посидеть на месте водителя.

"Вот такой аппарат у меня сегодня. ВАЗ, жигулёночек, копейка," — говорит Сергей, вне себя от счастья крутя руль и двигая рычагом переключения скоростей.

Актёр признался, что испытывает слабость к автомобилям.

"Назад в прошлое! Легендарная копейка. Обожаю машины… В этом чудо киносъёмок… Попал в детство", — подписал жизнерадостное видео актёр.

Подписчики попытались понять, чем вызван такой искрящийся восторг у артиста.

"Серёжа, а у вас была своя такая когда-то?" — поинтересовались фолловеры.

"У нас в семье не было. У дяди в Лысково была! Потом пятёрка. Дядя за мной приезжал в Москву на ней и к бабушке отвозил на всё лето", — поделился воспоминаниями артист.

Пост Безрукова пробудил в подписчиках волну ностальгии.

"У нас была такая, отец дежурил ночью у окна, что бы её не угнали, в Балашихе", — рассказал коллега Безрукова артист Антон Хабаров.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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