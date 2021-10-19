Лобода в прозрачном платье станцевала в честь своего дня рождения

Светлана Лобода празднует своё 39-летние. Суперзвезда опубликовала кадры с пляжа. На фоне розового заката певица попозировала в платье-сеточке, сквозь которое было видно нижнее бельё артистки.

Светлана Лобода

18 октября певица отметила свой день рождения. Исполнительница хита "К чёрту любовь" принимает многочисленные поздравления в своём Instagram-аккаунте.

Артистка опубликовала видео из райского уголка планеты. На кадрах Лобода запечатлена в сетчатом платье, сквозь которое просвечиваются чёрные трусы и лиф.

В похожем наряде на светской тусовке ранее появилась Анфиса Чехова, которая объясняла, что сейчас "в моде труселя".

Певицу поздравили её юные подопечные из шоу "Голос. Дети". Молодые таланты исполнили хором песню Лободы "Твои глаза".

"Мои любимые дети. Я растрогана до слёз. Спасибо за поздравление. Люблю вас", — написала под поздравительным видео исполнительница.

Коллеги Светланы активно поздравляют её с днём рождения.

"Светик! С Днём рождения! Оторвись сегодня по полной!" — написал Александр Ревва. "С днём рождения, малышка!" — поздравила певицу Лолита Милявская. "С днём рождения", — присоединилась к поздравлениям Эвелина Блёданс.

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