EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России спрогнозировали эпидемию ожирения: через пять лет догоним США
Представители "Талибана"* пригласили женщин в правительство
В Подмосковье задержали тренера, который украл у подопечного 25 миллионов рублей
Американский самолёт-разведчик удивил генштаб Франции
"Фантастический бардак": лётчик оценил организацию эвакуации из аэропорта Кабула
Диетолог: как правильно выбирать и есть арбузы и дыни
Диетолог рассказал о недостатках грибов
На бывшей американской базе в Кабуле остались украинские и грузинские военные
Мнение: слив отходов нужно приравнять к терроризму

Лобода в обворожительном наряде поздравила сестру с днём рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода поздравила младшую сестру Ксюшу с днём рождения. 16 августа Лободе-младшей исполнилось 29 лет.

Лобода в обворожительном наряде поздравила сестру с днём рождения

Празднование дня рождения происходило в Одессе. Судя по фото в Instagram, во время торжества присутствовала сама певица.

"Моя любимая девочка. С днём рождения тебя! Надеюсь, ты сегодня тоже пьёшь шампанское. Будь счастлива. Верю в тебя и в вашу семью", — написала Лобода.

Светлана была одета в белый наряд с большим разрезом на юбке. Поклонники Лободы отметили идеальную фигуру певицы.

Ранее стало известно, что Лобода, которая сейчас живёт в Европе, вернулась с концертом на Украину. В 2017 году её выступление сорвали украинские националисты, которым не нравится, что Светлана выступает в России.

После концерта в Одессе Лобода отправилась в Юрмалу. В сентябре и ноябре у неё запланированы выступления в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Минске.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

LOBODA - Indie Rock (Vogue)
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В России спрогнозировали эпидемию ожирения: через пять лет догоним США
Представители "Талибана"* пригласили женщин в правительство
Лобода в обворожительном наряде поздравила сестру с днём рождения
В Подмосковье задержали тренера, который украл у подопечного 25 миллионов рублей
Американский самолёт-разведчик удивил генштаб Франции
"Фантастический бардак": лётчик оценил организацию эвакуации из аэропорта Кабула
Диетолог: как правильно выбирать и есть арбузы и дыни
Диетолог рассказал о недостатках грибов
На бывшей американской базе в Кабуле остались украинские и грузинские военные
Мнение: слив отходов нужно приравнять к терроризму
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .

Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Мир. Новости мира
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Мир. Новости мира
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт
Любовь Степушова Урок миру: шесть причин успеха "Талибана"* Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти Белоруссии готовятся к блокировке соцсетей Василий Амирджанов Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
США и Канада. Новости и аналитика
Байден обосновал вывод войск из Афганистана позицией России и Китая
Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана
Новости Украины
Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников