Лобода в обворожительном наряде поздравила сестру с днём рождения

Певица Светлана Лобода поздравила младшую сестру Ксюшу с днём рождения. 16 августа Лободе-младшей исполнилось 29 лет.

Празднование дня рождения происходило в Одессе. Судя по фото в Instagram, во время торжества присутствовала сама певица.

"Моя любимая девочка. С днём рождения тебя! Надеюсь, ты сегодня тоже пьёшь шампанское. Будь счастлива. Верю в тебя и в вашу семью", — написала Лобода.

Светлана была одета в белый наряд с большим разрезом на юбке. Поклонники Лободы отметили идеальную фигуру певицы.

Ранее стало известно, что Лобода, которая сейчас живёт в Европе, вернулась с концертом на Украину. В 2017 году её выступление сорвали украинские националисты, которым не нравится, что Светлана выступает в России.

После концерта в Одессе Лобода отправилась в Юрмалу. В сентябре и ноябре у неё запланированы выступления в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Минске.

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