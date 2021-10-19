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Волочкова "потащит" солистку "Стрелок" в суд за слив откровенных фото

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова добилась возбуждения уголовного дела в отношении певицы Катерины Любомской. Звезда балета обвиняет солистку "Стрелок" в сливе откровенных фото в интернет.

Волочкова "потащит" солистку "Стрелок" в суд за слив откровенных фото

Волочкова поблагодарила Следственный комитет и Прокуратуру за содействие в своём Instagram-аккаунте, а также заявила, что за "провокацию" придётся ответить.

"Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами. Пусть другие будут неповадно заниматься вот такой фигнёй", — написала прима-балерина.

Летом Волочкова попала в неприятный инцидент. Её запечатлели справляющей нужду под деревом. Эти фото молниеносно разлетелись по Сети. Тогда звезда заявила, что "личные" кадры в интернет "слила" солистка "Стрелок" Катерина Любомская. Также по мнению Волочковой, она и организовала травлю балерины.

Сейчас против Любомской завели дело по статье 137: "незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну".

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