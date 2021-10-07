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Анастасия Волочкова съехалась с мужчиной своей мечты

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова ранее тщательно скрывала от публики своих воздыхателей, однако теперь балерина уверена, что её нынешний бойфренд достоин того, чтобы представить его общественности. Звезда заявила, что начала совместную жизнь с молодым красавцем.

Анастасия Волочкова съехалась с мужчиной своей мечты

Анастасию Волочкову ранее высмеивали за то, что она показывала возлюбленного по частям, недвусмысленно намекая на присутствие мужчины в её жизни.

Подписчики 45-летней танцовщицы уже почти разгадали тайну некого Олега, как вдруг на горизонте появился Владимир.

"Мы встретились с замечательным мужчиной 38-ми летним Владимиром. С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живем вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время, нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара", — написала Анастасия в своём Instagram-аккаунте.

Пост она сопроводила видео, на котором бойфренд осыпает её белыми лепестками роз.

Анастасия Волочкова призвала "сетевых сыщиков" не проводить расследования, пытаясь вычислить личность мужчины её мечты. Знаменитость посоветовала довольствоваться той информацией, которую она сама предоставит.

"Я сама вам скажу. Владимир не женат. Он необыкновенный человек. Молодой, красивый, статный, высокий, сексуальный, добрый, заботливый, внимательный, умный, с чувством юмора, благородный, духовно мне близкий и просто фантастический. И вообще, инициалы АВ-это Анастасия и Владимир", — написала балерина.

В Сети иронично прокомментировали новые отношения звезды.

"Ох ты! Санта-Барбара, новый сезон. Сценарий бы подправить, сценариста заело",

"Не удержалась Анастасия, разболтала, хотя и не афишировала", — писали фолловеры.

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Новый мужчина Анастасии Волочковой
Автор: Елена Былкина
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