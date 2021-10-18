Сын Тодоренко и Топалова отчитал отца за эмоциональный всплеск

Наследник Влада Топалова и Регины Тодаренко Михаил растёт серьёзным молодым человеком. Он отчитал родителя за выплеск адреналина. Двухлетний малыш попросил отца быть посдержаннее в эмоциях.

Миша очаровывает публику своей вдумчивой флегматичностью. Мальчик серьёзно смотрит на мир, не разделяя с эмоциональными родителями их чрезмерных восторгов.

Регина Тодоренко известна своими эмоциональными всплесками. Это восторженное мировоззрение передалось и её супругу Владу Топалову. Только двухлетний Михаил растёт сдержанным и невозмутимым.

"Сегодня впервые мой сын пошёл со мной на службу, отстоял всю службу. Мы вместе исповедали и причастились. Он в первый раз, я конечно же не в первый. Всех с праздником! Я такой счастливый!" — сказал певец под видео.

Топалов в порыве восторга докоснулся до плеча сына.

"Пап, не толкай меня!" — остудил пыл отца не по годам серьёзный малыш.

Впрочем, мальчик, вскоре выказал отцу свою любовь и поздравил его с праздником, вероятно, с Днём отца.

Подписчиков умилили отношения в звёздной семье.

"Поздравляю! Это замечательное и радостное событие — ваш сынулька молодец. Дай Бог ему здоровья, а вашей семье благополучия", — писали фолловеры.

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