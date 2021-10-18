Наследник Влада Топалова и Регины Тодаренко Михаил растёт серьёзным молодым человеком. Он отчитал родителя за выплеск адреналина. Двухлетний малыш попросил отца быть посдержаннее в эмоциях.
Миша очаровывает публику своей вдумчивой флегматичностью. Мальчик серьёзно смотрит на мир, не разделяя с эмоциональными родителями их чрезмерных восторгов.
Регина Тодоренко известна своими эмоциональными всплесками. Это восторженное мировоззрение передалось и её супругу Владу Топалову. Только двухлетний Михаил растёт сдержанным и невозмутимым.
"Сегодня впервые мой сын пошёл со мной на службу, отстоял всю службу. Мы вместе исповедали и причастились. Он в первый раз, я конечно же не в первый. Всех с праздником! Я такой счастливый!" — сказал певец под видео.
Топалов в порыве восторга докоснулся до плеча сына.
"Пап, не толкай меня!" — остудил пыл отца не по годам серьёзный малыш.
Впрочем, мальчик, вскоре выказал отцу свою любовь и поздравил его с праздником, вероятно, с Днём отца.
Подписчиков умилили отношения в звёздной семье.
"Поздравляю! Это замечательное и радостное событие — ваш сынулька молодец. Дай Бог ему здоровья, а вашей семье благополучия", — писали фолловеры.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не пытается напугать, говоря о будущем в различных сферах.