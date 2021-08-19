Влад Топалов заявил, что ему не нужна жена

Влад Топалов и Регина Тодоренко вместе посещают семейного психолога, чтобы преодолеть конфликты. Экс-солист группы SMASH опубликовал пост, в котором объясняет, что не нуждается в супруге.

Посты в Instagram Регины Тодоренко пропитаны жизненной мудростью. Телеведущая постоянно размышляет о семейной жизни, гармонии и счастье.

Мысли супруги разделяет и её муж. Последний пост Влада Топалова словно списан со страниц учебника по семейной психологии.

Певец отвергает все архаичные представления о семье и браке, уверяя, что не нуждается в жене в традиционном понимании этого слова. Он уверен, что рядом с ним должна быть счастливая женщина, не обременённая житейскими заботами.

"В первом случае вы делаете то, что должны: она работает, стирает, готовит, отдает супружеский долг (чаще всего, с мыслью "отстреляюсь и спать"), и он работает, вбивает гвозди, отдает супружеский долг (в большинстве своем, вообще ни о чем не думая). Будучи родными людьми, они делают то же самое. С одной лишь разницей: свободное от обязательств время они посвящают друг другу", — написал исполнитель в своём Instagram-аккаунте.

Мудрый супруг уверен, что крепкая семья может быть там, где люди по-настоящему понимают друг друга.

"Родные люди… и есть личная жизнь друг друга. У них нет секретов, они знают друг о друге все. Мне не нужна жена! Мне нужен родной человек!" — объяснил Топалов.

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