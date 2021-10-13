Бузова переусердствовала с фотошопом и стала азиаткой: "Что за Бурятия?"

Ольга Бузова сообщила грандиозную новость о том, что она снялась в голливудском фильме, а подписчики ринулись обсуждать, почему на снимке звезда "Дома-2" превратилась в азиатку с раскосыми глазами.

Ольга Бузова

Бузова опубликовала в своём Instagram-аккаунте серию снимков. На первых двух фотографиях Ольга запечатлена в образе победительницы конкурса красоты в короне и в ленте.

Третий снимок вызвал бурю эмоций подписчиков поющей ведущей. На нём она запечатлена в розовом пушистом платье, белых перчатках и сапогах.

Обращает на себя внимание лицо знаменитости. Ольга действительно стала похожа на представительницу азиатской народности.

В этом сошлись сотни поклонников Ольги.

"На 4 фото вообще казашка какая-то. Поменьше фотошопа, Ольга, вас не узнать"; "Третья фотка как азиатка, жутковато"; "На фото татарка"; "Ольга, на третьем фото ты похожа на Азамата"; "Ретушь азиатская"; "Что с третьим фото? Что за Бурятия?"; "На третьем фото Анита Цой?" — писали в сети.

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