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Жена Моргенштерна рассказала о депрессии после свадьбы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молодая супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина, ранее похвасталась своим благосостоянием. Деньги, однако, не приносят женщине желаемого счастья. Она объяснила подписчикам, что её мучает.

Жена Моргенштерна рассказала о депрессии после свадьбы

В августе Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) и его избранница Дилара Зинатуллина сыграли эпатажную свадьбу в стиле 90-х.

На свадьбе Ксения Собчак зачитала молодым послание от депутата Виталия Милонова. Народный избранник предрекал Диларе несчастный брак, так как она якобы связывает свою жизнь не с тем человеком. Милонов предупреждал, что скоро невеста будет плакать из-за опрометчивого выбора спутника жизни.

Настроение у Дилары действительно испортилось, однако она связывает это с ежегодной осенней депрессией.

"Раз в году я встречаюсь с осенью, в которую мне так сложно жить, Мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает. Ну вот я и поныла", — написала супруга рэпера в своём микроблоге.

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Самая АДская свадьба этого лета Алишер и Дилара поженились
Автор: Елена Былкина
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