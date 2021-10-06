Жена Моргенштерна рассказала о депрессии после свадьбы

Молодая супруга рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина, ранее похвасталась своим благосостоянием. Деньги, однако, не приносят женщине желаемого счастья. Она объяснила подписчикам, что её мучает.

В августе Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) и его избранница Дилара Зинатуллина сыграли эпатажную свадьбу в стиле 90-х.

На свадьбе Ксения Собчак зачитала молодым послание от депутата Виталия Милонова. Народный избранник предрекал Диларе несчастный брак, так как она якобы связывает свою жизнь не с тем человеком. Милонов предупреждал, что скоро невеста будет плакать из-за опрометчивого выбора спутника жизни.

Настроение у Дилары действительно испортилось, однако она связывает это с ежегодной осенней депрессией.

"Раз в году я встречаюсь с осенью, в которую мне так сложно жить, Мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает. Ну вот я и поныла", — написала супруга рэпера в своём микроблоге.

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