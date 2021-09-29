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Билан внёс свою лепту в спасение истощённых животных из Ногинска

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Восьмого сентября в многоэтажном жилом доме в Ногинске взорвался бытовой газ. Жертвами взрыва стали семь человек, ещё десятки получили травмы различной степени. При этом в квартирах граждан остались домашние питомцы, которые умирали от жажды и голода. В стороне от проблемы не остался Дима Билан.

Билан внёс свою лепту в спасение истощённых животных из Ногинска

Певец Дима Билан в последнее время позиционирует себя как человек, которому небезразлична судьба брошенных животных.

Исполнитель иногда подбирает с улицы несчастных братьев наших меньших, выхаживает их с помощью ветеринаров и отдаёт в добрые руки.

После взрыва в жилом доме владельцы разрушенных квартир не могли забрать из аварийного здания своих домашних любимцев.

Зоозащитники обратились с просьбой о помощи к Диме Билану, который поспособствовал спасению кошек и собак.

"Питомцы, которых не успели забрать с собой хозяева, находились 18 дней в пустых квартирах без еды и воды… Конечно я не мог остаться в стороне! И как же я был рад на следующий день после публикаций проснуться и увидеть отметки, что все всё услышали и начались движения по спасению животных! Использовали все! И коптер, и технику пропустили! Спасательная операция длилась 2 дня! Ура! Спасибо, что услышали зов сердобольных сердец и пришли на помощь к тем, кто так преданно её ждал", — написал артист в своём микроблоге.

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Спасли из бетонного плена: как кошек, собаку и попугая доставали из дома в Ногинске после взрыва
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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