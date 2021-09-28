Роза Сябитова объяснила женщинам, как быстро выйти замуж

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова поделилась с женщинами хитрой стратегией "заарканивания" мужчин.

Главная телесваха страны объяснила подписчицам, как можно быстро выйти замуж.

Сябитова уверена, что точно знает ответ на этот вопрос. Она посоветовала представительницам слабого пола выбирать правильных мужчин, которые наиболее расположены к семье и браку.

По мнению Розы Раифовны, на штамп в паспорте легко соглашаются мужчины, которые только недавно вышли из семейных отношений. Сваха предупреждает, что разведённого мужчину нужно "брать тёпленьким", так как "одичавший" без жены представитель сильного пола превращается в закоренелого холостяка.

"Если хотите замуж быстро, то знакомьтесь с разведенным мужчиной. Главное, чтобы он был после развода не более года. И никакого сожительства, только сразу штамп в паспорте. Не то, почувствовав вкус отношений без обязательств, он отправится в свободное плавание с ощущением приятного чувства свободы", — написала Сябитова в своём Instagram-аккаунте.

Многие подписчицы скептически отнеслись к советам профессиональной свахи.

"А нафига они разведенные нужны?! У них дети от прошлых браков и алименты"; "После развода нормальный мужик к бабе на пушечный выстрел не подойдет!" — комментировали пост Сябитовой фолловеры.

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