Дочь Заворотнюк пролила свет на состояние онкобольной матери

Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос подписчицы о здоровье артистки.

У Анастасии Заворотнюк более двух лет назад диагностировали глиобластому (рак мозга).

Анна Заворотнюк единственная, кто хоть что-либо говорит о больной актрисе. И даже она предпочитает обходить стороной больную тему.

Подписчики не устают забрасывать девушку вопросами о матери. Анна либо игнорирует такие бестактные выпады, либо ставит чрезмерно любопытных фолловеров на место.

Дочь звезды не теряет надежды на то, что её мама с помощью первоклассных медиков преодолеет свой страшный недуг.

У Анны Заворотнюк поинтересовались: "Как себя чувствует ваша мама? Может, выложите совместное фото?

"Она боец, все будет хорошо. Совместное фото мы не выложим, для чего это?" — написала в ответ Анна.

Дочь актрисы ранее признавалась, что болезнь матери ввергла её в тяжёлую депрессию, справляться с которой ей помогали специалисты.

"Страшная болезнь мамы окончательно перевернула мою жизнь вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет, и до сих пор это делаю. Я поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением", — делилась с подписчиками девушка.

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