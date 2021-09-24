Перья, черепа и ретро - Собчак затмила всех на блогерской тусовке

Ксения Собчак в очередной раз продемонстрировала всем, что значит "светская дама":

она пришла на вечеринку блогеров в дизайнерском платье из черного бархата с декольте в обрамлении перьев.

Дополнили образ гладкая причёска в стиле ретро и массивные серьги в виде черепов.

В своём Инстаграм Собчак рассказала, что тусовка была организована агентством LEADERS by JuneJuly, чтобы "познакомить между собой интересных людей".

Фолловеры назвали выбранный экс-кандидатом в российские президенты, а теперь популярным блогером образ "потрясающим" и заявили, что Собчак "опять всех затмила".