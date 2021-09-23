Ложь Наташи Королёвой о дечери виртуозно разоблачили

Наташа Королёва в шоу "Секрет на миллион" поведала удивительную историю о том, что у неё в США подрастает двухлетняя дочь, отцом которой является её хороший друг. Скрупулёзные интернет-пользователи провели настоящее расследование и вывели певицу на чистую воду.

В беседе с Лерой Кудрявцевой Наташа Королёва выдала свою тайну. Артистка призналась, что отдала свой биологический материал другу, который воспользовался услугами суррогатной матери. В итоге, по словам певицы, родилась девочка, которая как две капли воды похожа на неё.

В доказательство своих слов исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" показала фото и видео. На кадрах певица держит на руках некого ребёнка.

Королева уверила, что девочка появилась на свет в октябре 2019 года, а впервые увидела она встретилась с малышкой в Майами в январе 2020 года.

Поклонники артистки провели расследование, которое заставило сомневаться в истинности признания Королёвой.

Снимки на самом деле были сделаны на пляже, но годом ранее. Есть предположение, что на руках у Королёвой малыш по имени Мартин — наследник её подруги Александры Петрич, владелицы спа-салона в Майами.

"Выдала чужого рёбенка за дочь", — пишут скептически настроенные интернет-пользователи.

В интернете отыскали фотографии и видео с Королёвой в той же одежде и локации, что и на фото с "дочкой". Кадры были сделаны в начале 2019 года.

На прочих фотографиях с подросшей девочкой узнали племянницу певицы Софью.

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