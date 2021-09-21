Собчак ответила певице Славе на обвинения в антисексуальности

Ранее исполнительница хита "Одиночество-сволочь" певица Слава заявила, что первые места в рейтинге антисексуальных звёзд занимают Ксения Собчак и рэпер Тимати.

Задела Ксению Собчак и Тимура Юнусова (настоящее имя Тимати) певица Слава случайно.

Её очень удивила информация о том, что в Сети есть интимное видео, на котором Собчак и Тимати якобы занимаются любовью. Певицу данные сведения рассмешили.

"У Собчак и Тимати было такое видео? Они же два самых антисексуальных персонажа нашей страны. Я бы посмотрела! Ой, потом скажут, что я *** весь шоу-бизнес", — сказала знаменитость в эфире YouTube-проекта "Текила BOOM".

Речь, вероятно, идёт о совместном клипе Собчак и Тимати "Потанцуй со мной". В ролике рэпер и светская львица действительно разыгрывают любовь и жаркую страсть.

Ксения Анатольевна не обошла своим вниманием обидное заявление певицы Славы.

"Сегодня в рубрике *** заголовки имени Ксении Собчак антисекс-рейтинг имени певицы Славы. На месте Славы я б вообще тему сексуальности старательно обходила, но как говорится, кому арбуз, кому свиной хрящик. И вообще, считаю я, Тиман, ну и ещё Том Харди с годами только хорошеем", — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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