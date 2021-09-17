24-летняя наследница Валерия Сюткина Виола обрела свою любовь, познакомившись с парнем из Германии на сайте для тех, кто желает развлечься без каких-либо дальнейших обязательств.
Дочь Валерия Сюткина, который год назад снова стал отцом, училась в Швейцарии, в женевском College du Leman на историка искусств. Виола закончила также Сорбонну, где обучалась театральному мастерству.
Сейчас Виола Сюткина работает в Театре на Малой Бронной, возглавляет который муж Ксении Собчак Константин Богомолов.
В театре считают, что Виола соскучилась по своему жениху-немцу, который остался в Европе, в то время как девушка отправилась работать на родину.
Виола объясняет, что она не думала о серьёзных отношениях, однако роман с немецким возлюбленным длился почти четыре года.
Нашла избранника Виола на сайте знакомств на одну ночь.
"Я с самого начала ни на что серьезное не рассчитывала. Мы познакомились на сайте встреч на одну ночь. Тор написал: "Хочу узнать тебя поглубже" — и я согласилась. О чем ни капли не пожалела, — цитирует дочь Сюткина "Экспресс газета".
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