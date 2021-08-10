Валерий Сюткин показал годовалого сына

63-летний певец Валерий Сюткин в четвёртый раз стал отцом год назад.

Валерий Сюткин опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок с маленьким сыном Львом. Мальчику исполнился один год.

Малыша по случаю праздника нарядили в костюмчик морского юнги. Белокурый мальчик с пухлыми щёчками просто очаровал публику.

"С Днём Рождения, Лев Валерьевич!" — написал Сюткин под серией снимков в своём микроблоге.

Подписчики тут же стали поздравлять исполнителя и его малыша.

"Такое счастье сладкое на руках! Поздравляю, Валерочка, Виолочка!" — написал певец и композитор Игорь Николаев. "Поздравляем с днём рождения! Расти большой", — присоединились к тёплым словам поклонники певца.

Некоторые фолловеры рассмотрели в мальчике черты знаменитого отца.

"Вылитый папа", — комментировали снимки интернет-пользователи.

У Валерия Сюткина есть трое взрослых детей от трёх браков: 40-летняя дочь Елена, 33-летний сын Максим и 24-летняя дочь Виола — от нынешней супруги. У артиста также уже есть внуки.

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