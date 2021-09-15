Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову

Кассационный суд оставил без изменений приговор Михаилу Ефремову, виновному в смертельном ДТП в Москве. По итогам апелляции актёр осужден на семь лет и шесть месяцев.

На заседании Ефремов рассказал, что после смерти актрисы Галины Волчек он не выдержал и стал пить, после чего в 2019 году артист долго болел.

Ефремов также заявил, что образ погибшего в смертельном ДТП Сергея Захарова не покидает его.

"Образ погибшего Захарова меня не покидает ни на минуту. Я молюсь за его упокоение", — рассказал Ефремов на рассмотрении кассационной жалобы.

После этого Ефремов рассказал, что из-за проблем со здоровьем не сможет отсидеть в колонии 7,5 лет.

"Это трагедия — только моя вина, но я хочу выйти и помогать людям, которые пострадали от моих действий. Я настаиваю на смягчении наказания", — сказал артист.

Близкие Ефремова сообщили, что артист начал ощущать проблемы со зрением в результате чего на заседании актёр попросил у суда снисхождения. Но не получил...

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