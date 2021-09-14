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Подписчики укорили Алексу за странную фотосессию с малышом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Выпускница "Фабрики звёзд" певица Алекса несколько месяцев назад стала мамой. Исполнительница хита "Где же ты?" стала интересным объектом для производителей товаров для детей. Певица опубликовала рекламный снимок с крошечной дочерью и нарвалась на волну хейта.

Подписчики укорили Алексу за странную фотосессию с малышом

Певица Алекса родила дочь от звёздного фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, который тренировал Полину Гагарину и других знаменитостей.

Алекса разместила в своём Instagram-аккаунте необычную фотографию. На снимке певица предстала в ретро-образе. В руках артистка держит крошечную дочку и пачку подгузников.

"Вот уже почти 5 месяцев весь наш дом наполнен вселенским счастьем, благодаря нашей звездочке! Я верю в формулу "счастливая мама = счастливый ребенок”, поэтому сейчас для меня приоритет — просто быть в счастье и с этим я отлично справляюсь", — написала Алекса под снимком в своём микроблоге.

Публика, однако, нашла в фотосессии звезды странности, которые испортили общее впечатление.

"Полуголый ребёнок и одетая мать вообще не смотрятся";

"Почему сама так одета, а ребёнок почти голый?";

"Подумала, что в коробке не подгузники, а игрушка для взрослых. Дизайн так себе, конечно", — негодовали сетевые критики.

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Алекса - Где же ты
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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