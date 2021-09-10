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"Даже не стыдится": Скабеева обрушилась на малограмотную Ивлееву

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Скабеева в шоу "60 минут" пристыдила блогера Настю Ивлееву за то, что та не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы.

"Даже не стыдится": Скабеева обрушилась на малограмотную Ивлееву

Телеведущая Ольга Скабеева не оставила без внимания провальный "экзамен", который для блогера Ивлеевой устроила Ксения Собчак.

Ольга Владимировна ужаснулась тому, насколько современная молодёжь отстаёт в культурном развитии от представителей старшего поколения.

Не поругал Ивлееву только ленивый. Ей ставят в укор то, что она не знает, кто написал роман "Отцы и дети", не знает периода правления Петра I, да и в английском языке, как оказалось, не очень сильна.

Скабеева укорила блогера, рассказав о сказочных заработках Насти. За 2020 год, по данным Forbes, Ивлеева заработала 2,7 миллиона долларов.

"Все бы ничего, вот только в рейтинге доверия российской молодежи Ивлеева на четвертом месте. У нее 4,5 млн подписчиков на YouTube и почти 19 млн в Instagram. Девушка своей тотальной безграмотности не стыдится, говорит, что это не мешает ей ни жить, ни зарабатывать деньги", — негодует телеведущая.

Скабеева отметила, что жизненная позиция Ивлеевой пагубно отражается на мировоззрении современной молодёжи. Публика с удовольствием подхватила волну травли блогера.

"До чего же тупость пользуется успехом. Бездельники, наглецы, хамы сейчас в цене", — возмущаются сетевые критики.

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Ивлеева не смогла ответить на вопросы школьной программы в интервью Собчак / RuNews24
Автор: Елена Былкина
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