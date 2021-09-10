"Даже не стыдится": Скабеева обрушилась на малограмотную Ивлееву

Телеведущая Ольга Скабеева в шоу "60 минут" пристыдила блогера Настю Ивлееву за то, что та не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы.

Телеведущая Ольга Скабеева не оставила без внимания провальный "экзамен", который для блогера Ивлеевой устроила Ксения Собчак.

Ольга Владимировна ужаснулась тому, насколько современная молодёжь отстаёт в культурном развитии от представителей старшего поколения.

Не поругал Ивлееву только ленивый. Ей ставят в укор то, что она не знает, кто написал роман "Отцы и дети", не знает периода правления Петра I, да и в английском языке, как оказалось, не очень сильна.

Скабеева укорила блогера, рассказав о сказочных заработках Насти. За 2020 год, по данным Forbes, Ивлеева заработала 2,7 миллиона долларов.

"Все бы ничего, вот только в рейтинге доверия российской молодежи Ивлеева на четвертом месте. У нее 4,5 млн подписчиков на YouTube и почти 19 млн в Instagram. Девушка своей тотальной безграмотности не стыдится, говорит, что это не мешает ей ни жить, ни зарабатывать деньги", — негодует телеведущая.

Скабеева отметила, что жизненная позиция Ивлеевой пагубно отражается на мировоззрении современной молодёжи. Публика с удовольствием подхватила волну травли блогера.

"До чего же тупость пользуется успехом. Бездельники, наглецы, хамы сейчас в цене", — возмущаются сетевые критики.

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