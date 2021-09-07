Бородиной Собчак показалась родной на фоне ненавистной Бузовой

Бородина объяснила, что дружить с Собчак ей было непросто. Тем не менее, она к своей тёзке отнеслась с большим теплом, чем к ненавистной Ольге Бузовой, с которой отношения безнадёжно испортились в последнее время. Особенной любовью к подруге и бывшей соратнице по "Дому-2" Бородина воспылала после своего развода с Курбаном Омаровым.

Отношения Бузовой и Ксении Бородиной испортились после того, как Ольга покинула телестройку, а её место на "лобном месте" занял её экс-возлюбленный Давид Манукян.

Бородина встретилась с Собчак на дне рождении блогер Елены Блиновской. Там подруги вспомнили забавные случаи из их общего прошлого.

Бородина объяснила, что её многое связывает с Собчак

"Вы знаете, за все эти годы, что мы провели вместе, невозможно было не сблизиться. Да было много боли в мой адрес с ее стороны, но она мне все равно родной человек, хоть я злилась на нее долго. Никогда не понимала, что плохого я сделала, но я не хочу быть этой жертвой. Я искренне ее любила. Мы много проболтали в самолете, но я понимаю, что мы слишком разные, нет плохой и хорошей. Мы все равно родные, пусть даже она так не чувствует", — цитирует Бородину Тeleprogramma. pro.

Бородина решила, что все подколы со стороны Собчак следует воспринимать как её защитную реакцию

"Я с годами научилась не реагировать, но это не значит, что она меня обидела, а я молчала, нет, конечно. Но она мне реально ближе, чем Бузова и всегда так было", — поделилась она", — объяснила Ксения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.