Жорин оценил призыв Милонова "расстрелять" Моргенштерна

Депутат Госдумы Виталий Милонов не устаёт сыпать угрозами в адрес Моргенштерна. Во время свадебной церемонии рэпера пост депутата в социальных сетях, посвящённый несчастной невесте рэпера, Ксения Собчак даже зачитала в виде "поздравительной" телеграммы.

Виталий Милонов избрал мишенью своей травли Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна).

Он считает, что исполнитель плохо влияет на подрастающее поколение, поэтому его надо расстрелять или выслать из страны.

Последний пост депутата послужил даже напутствием невесте Моргенштерна Диларе Зинатулиной на свадьбе.

Ксения Собчак, которая взяла на себя роль тамады на свадьбе рэпера, в наряде "тёти из Уфы" с интонацией бывалой ведущей провинциальных мероприятий зачитала пост Милонова. В нём депутат предрекал Диларе скорый разрыв с рэпером. Виталий Валентинович пожалел несчастную девушку и сказал, что скоро она будет обливаться слезами и жалеть, что связала свою жизнь с рэпером.

Жорин считает, что Моргенштерн не станет обращать внимание на слова депутата.

"Так случилось, что Моргенштерн внезапно набрал и популярность, и медийность до такой степени, что он не замечает заявлений и призывы таких, как Милонов, который, безусловно, подобными заявлениями, вероятно, пытается привлечь к себе внимание. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что Алишер будет на это реагировать", — цитирует слова Сергея Жорина Пятый канал.

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