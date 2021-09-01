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Собчак поругалась с полицейскими на свадьбе Моргенштерна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Полицейские прервали свадебную вакханалию, который устроил эпатажный рэпер Моргенштерн и его разбушевавшиеся гости. Не обошлось торжество и без драки. В рукопашной схватке сцепились два известных приглашённых блогера.

Собчак поругалась с полицейскими на свадьбе Моргенштерна

Мероприятие стало настолько шумным, что полицейские посчитали необходимым вмешаться в непотребное действо. Здесь пригодилась Ксения Собчак, которая встала грудью, защищая скандального исполнителя от силовиков.

Ксения Собчак знает толк в скандальных свадьбах

Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) не прогадал, позвав на свою свадьбу Ксению Собчак на роль ведущей. В самый критический момент светская львица вступилась за рэпера, попросив стражей правопорядка объяснить своё вторжение на частное мероприятие и нежелание освободить гостей.

Собчак, судя по видео, которое опубликовал портал Super, полицейские запретили гостям покидать банкетный зал.

В итоге гости всё же разошлись, а силовики увели Моргенштерна в неизвестном направлении.

Ксения Собчак знает толк в скандальных свадьбах. Её свадьба тоже не вписывалась в общественные рамки. Она эпатировала публику тем, что разъезжала на траурном автомобиле. Неудивительно, что рэпер решил пригласить на своё свадебное буйство именно Ксению Анатольевну. Она внесла в торжество свою долю скабрёзности.

На свадьбе не обошлось и без мордобоя — подрались блогеры Дилан и Эльдар Джарахов. Это добавило безвкусному празднику толику художественной завершённости. Безобразие было доведено до идеала.

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Свадьба Моргенштерна! Выкуп невесты
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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