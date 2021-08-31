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"Не шути, соколик, над квартирою": Слепаков об изгнании Идрака Мирзализаде из РФ

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Семён Слепаков написал остроумное стихотворение о наказании "комика-русофоба" Идрака Мирзализаде. Интернет-пользователи ломают голову, действительно ли Слепаков приветствует изгнание коллеги из страны или очень тонко иронизирует над ситуацией.

"Не шути, соколик, над квартирою": Слепаков об изгнании Идрака Мирзализаде из РФ

Семён Слепаков снова следует известному принципу, который звучит как "утром в газете — вечером в куплете".

Юморист, который немало пострадал за свои стихи на остросоциальные темы, продолжает высказываться в стихотворной форме.

На творчество Слепакова вдохновил прецедент с выдворением из страны комика, который пошутил о любви русских к фекалиям.

Лирический герой Семёна берёт на себя роль этакого сторонника справедливых наказаний.

"Не шути, соколик, над квартирою,
Где лежит обосранный матрас.
За такое, милый, депортируют —
"Юмор" не прокатит в этот раз", — таким образом начинает комик стихотворение на злобу дня.

В стихотворении объясняется, что стендапер отделался лёгким наказанием.

"Ты пойми, родной, что это — правильно!
Сам ты виноват, любезный мой!
Приплетать сюда не надо Сталина,
И лохматый год тридцать седьмой!

Что тебе — чекист в затылок выстрелил?
Наступил ботинком на яйцо?
Ты ж не в Магадан с мотыгой выселен —
Сделай подовольнее лицо!" — разводит суровую риторику поэт.

Не все поняли посыл рифмованного творения юмориста.

"Пытаюсь понять сарказм это или по настоящему мнение высказал своё", — недоумевают фолловеры.

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Автор: Елена Былкина
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