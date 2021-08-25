Жорин оценил шансы "малыша" с обложки Nirvana выиграть дело у музыкантов

30-летний житель США Спенсер Элден, который в голом виде запечатлён на обложке знаменитого альбома группы Nirvana "Nevermind", уверен, что его сексуально эксплуатировали в детстве. Американец подал в суд на легендарных музыкантов, требуя компенсацию морального вреда. Звёздный адвокат Сергей Жорин объяснил, есть ли у мужчины шансы выиграть дело.

Спенсер Элден и ранее не упускал случая напомнить, что именно его фотография украшает обложку легендарного альбома. Мужчина повторял снимок уже в зрелом возрасте. Теперь же выросший малыш заявил об ущемлении своих прав.

Сергей Жорин предположил, что Спенсер, вероятно, желает заработать на своей причастности к альбому знаменитого американского рок-коллектива, созданного в 1987 году.

"Это хайп, сопряжённый с желанием заработать. Этот ребёнок по мере своего созревания делал аналогичные фотографии шуточные, гордился тем, что он находится на обложке Nirvana, а сейчас на волне моды американцев и европейцев борьбы с насилием и харассментом, заявил, что это порнография", — цитирует слова юриста Пятый канал.

Жорин уверен, что ребёнка снимали с согласия родителей.

"В Америке может быть что угодно. Я не удивлюсь, если взыщут эту сумму, потому что, на мой взгляд, американская правоприменительная практика настолько пытается удовлетворить новые общественные направления и желания, что доходит до абсурда", — сказал Жорин.

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