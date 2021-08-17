Обама с женой закрылись от комментариев афганцев за стеной Instagram

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель были вынуждены закрыть комментарии в Instagram. Под одним из его постов появились сотни сообщений афганцев с мольбой о помощи.

Жители Кабула и других афганских городов попросили Обаму помочь с эвакуацией из страны, где к власти пришли талибы*. 16 августа из-за хаоса в аэропорту столицы Афганистана погибли как минимум семь человек.

По сведениям Fox News, последнее сообщение Обамы в Instagram появилось во вторник. Оно собрало 885 комментариев. К обсуждению присоединились американцы, которые обвинили бывшего президента в неумелой политике по Афганистану.

"Кровь афганского народа на ваших руках. На руках тех, кто хранил молчание и подружился с талибами", - говорилось в одном из комментариев.

Пресс-секретарь Обамы отметила, что ей не известно о блокировке аккаунта бывшего лидера США. После того, как Instagram почистил пост, комментарии включили снова, а представители президента США сообщили, что ему "нечего добавить к выступлению Байдена".

*организация запрещена на территории РФ

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