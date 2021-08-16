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Похудевший Слепаков "слил" свою личную переписку в Сеть

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Семён Слепаков сейчас лечится в карельской клинике. Новое селфи комика поразило поклонников. Юмориста, по мнению остроумных фолловеров, можно узнать только по оттопыренным ушам, выделяющимся на его осунувшемся лице.

Семён Слепаков
Семён Слепаков

Избавление от лишних килограммов благотворно отразилось на творческих способностях комика.

Он написал весьма остроумное и забавное стихотворение, приоткрывая тайну своей личной переписки в Instagram.

После стихотворения, в котором комик затронул тему митингов в России, на юмориста ополчились хейтеры. Они не прекращают забрасывать комика оскорблениями.

Помимо писем агрессивно настроенных фолловеров, в личку шоумена приходит масса других интересных предложений.

Артист проанализировал забавное содержание своего директа и сочинил весьма удачное стихотворение, в котором рассказывает о том, что присылают ему подписчики "в личку".

"Здравствуйте! Меня зовут Геннадий!
У меня отличный бизнес-план!
Покупать в Киргизии ванадий
И менять в Китае на титан!"

"Сем, привет! Идея — просто бомба!
Сериал про жирных мужиков!
Если сделать — это будет бомба!
Че молчишь? Зажрался, Слепаков?"

"Мы внедряем мазь от простатита,
Слоган наш: "Конец проблем с концом!"
Десять штук продали на Авито!…
Будете, Семен, ее лицом?" — так звучит часть стихотворения комика.

Не обходится личка поэта и без едких упрёков.

"Что же Вы молчите про пожары?
Про Хабаровск, свалки — люди ждут!
Раньше мы, Семен, Вас уважали,
А теперь остался только Дудь…" — приводит юморист пример нападок в свой адрес.

Дальше Семён делится тем, какими эпитетами награждают его подписчики.

"Гребаный жиденок", "чертов гений!" — вот только некоторые прозвища, которые получает шоумен.

Юморист мастерски превращает потоки хейта в материал для творчества.

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Семен Слепаков похудел после лечения в детокс-клинике в Карелии
Автор: Елена Былкина
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