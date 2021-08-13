Ивлеева показала, как разгуливает в номере отеля в трусах-невидимках

Телеведущая Настя Ивлеева - девушка без комплексов. Она настолько легко и непринуждённо оголяется, что поклонники уже привыкли к этому и ничему не удивляются.

Настя Ивлеева

В своём Instagram-аккаунте звезда ТВ и интернета Настя Ивлеева опубликовала откровенный снимок.

Знаменитость сделала селфи, показав во всей красе свою пятую точку. Трусы на Ивлеевой присутствовали только как необходимый атрибут приличия. На самом деле пикантный предмет гардероба нисколько не прикрывал прелестей звезды.

В таком виде Ивлеева расхаживала по номеру отеля. Перед зеркалом Настя не удержалась и похвалилась шикарной фигурой. Снимок знаменитость опубликовала почему-то не вертикально, а горизонтально.

Настя Ивлеева

"Это я в отпуске была! Сейчас я уже дома, спать ложусь", — подписала снимок звезда, пародируя шутку комика Алексея Щербакова, который подписывает свои посты, пользуясь именно такой забавной словесной конструкцией.

Фотография полуобнажённой Ивлеевой набрала уже более 500 тысяч лайков. Супруга Алексея Узенюка (рэпера Элджея) часто балует публику обнажённым контентом.

Подписчики к выходкам Ивлеевой уже привыкли и даже не пытаются стыдить Настю за вольности.

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