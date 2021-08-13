Вскоре после родов Горбань в купальнике станцевала на пляже

Пятого августа звезда сериала "Кухня" родила сына, которого назвали Ниланом. Поклонники актрисы были поражены тому, насколько быстро она пришла в форму.

Мария Горбань

Мария Горбань испытала счастье материнства во второй раз. У неё уже подрастает дочь от первого брака с Олегом Филатовым Стефания.

Второго малыша Горбань отправилась рожать в США. Малыш благополучно появился на свет в Майами. О счастливом событии в своей жизни артистка рассказала в Instagram-аккаунте.

"Любовь рождает любовь", — подписала снимок из родильной палаты с новорождённым счастливая мать.

Её супруг Кирилл Зоткин присутствовал на родах. Актриса осталась в восторге от сервиса американской клиники.

Спустя неделю Мария надела купальник и отправилась с малышом гулять вдоль побережья Майами. На пляже артистка исполнила зажигательный танец, с гордостью демонстрируя свою подтянутую фигуру.

Поклонники актрисы восхитились тем, что роды никак не отразились на фигуре Горбань.

"Женщина, вы точно рожали на днях? Шикарная"; "Ничего себе, а животика совсем нет! Великолепна! Огонь! Красавица!" — комментировали фотографию интернет-пользователи.

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