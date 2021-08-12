Юмористка Елена Степаненко перестала выходить на связь с поклонниками. Также артистка давно не появляется на публике.
Весной прошлого года после развода с Евгением Петросяном Степаненко снова стала востребованной. Она даже стала ведущей собственного шоу на "России 1" под названием "Ещё не вечер!".
Степаненко начала активно вести свои страницы в соцсетях и общаться с поклонниками.
Но сейчас она пропала. Последние фото в Istagram-аккаунте артистке были опубликованы год назад.
Говорят, что передачу закрыли из-за низких рейтингов.
О том, как сейчас живёт 68-летняя экс-супруга Евгений Петросяна, неизвестно.
Сам же комик ведёт активный образ жизни. Он путешествует с молодой супругой и маленьким сыном Ваганом.
Петросян часто публикует на своей странице в Istagram фотографии из своей насыщенной личной жизни.
Стоит напомнить, что Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. В течение нескольких лет они делили имущество.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что суд разделил имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
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