СМИ сообщили об исчезновении Елены Степаненко

Юмористка Елена Степаненко перестала выходить на связь с поклонниками. Также артистка давно не появляется на публике.

Весной прошлого года после развода с Евгением Петросяном Степаненко снова стала востребованной. Она даже стала ведущей собственного шоу на "России 1" под названием "Ещё не вечер!".

Степаненко начала активно вести свои страницы в соцсетях и общаться с поклонниками.

Но сейчас она пропала. Последние фото в Istagram-аккаунте артистке были опубликованы год назад.

Говорят, что передачу закрыли из-за низких рейтингов.

О том, как сейчас живёт 68-летняя экс-супруга Евгений Петросяна, неизвестно.

Сам же комик ведёт активный образ жизни. Он путешествует с молодой супругой и маленьким сыном Ваганом.

Петросян часто публикует на своей странице в Istagram фотографии из своей насыщенной личной жизни.

Стоит напомнить, что Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. В течение нескольких лет они делили имущество.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что суд разделил имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

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